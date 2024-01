Homem pula no mar durante roubo de moto aquática no Guarujá

Do UOL, em Brasília

Um homem foi roubado no mar do Guarujá (SP) na semana passada e teve que pular na água para entregar sua moto aquática aos criminosos.

O que aconteceu

O rapaz, que não teve a identidade divulgada, relatou ter sido abordado por dois homens armados no mar. Ele estava sozinho passeando com a moto aquática na hora do assalto.

Os ladrões o forçaram a pular na água e entregar o veículo. Horas depois, policiais militares encontraram a moto aquática encalhada em pedras perto da Ilha das Palmas.

Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na delegacia do Guarujá e está sob investigação.