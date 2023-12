Guerras e IA serão prioridades da Itália no comando do G7

ROMA, 27 DEZ (ANSA) - O governo da Itália reiterou nesta quarta-feira (27) que suas prioridades na presidência do G7 em 2024 serão as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e a inteligência artificial.

Roma assumirá o comando do grupo em 1º de janeiro e promoverá um extenso calendário de reuniões com os outros membros: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido, além da União Europeia.

"O Ocidente continua prestando grande solidariedade à Ucrânia, e também o G7, que será guiado pela Itália a partir de 1º de janeiro, terá como ponto principal a questão Ucrânia, além da questão Oriente Médio e a inteligência artificial", declarou o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê Antonio Tajani, em entrevista à imprensa italiana.

"Para nós, ajudar a Ucrânia e defender a integridade territorial continuam sendo uma prioridade. Nós queremos a paz, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio", acrescentou.

Segundo Tajani, é preciso "chegar a uma situação" que "leve os russos a se sentar em uma mesa" de negociações. (ANSA).

