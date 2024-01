GTI elétrico? Volks prepara nova versão de seu esportivo icônico para 2026

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (27). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Chefe de design da Volkswagen, Andreas Mindt confirmou através de seu perfil no Instagram que a marca alemã tem nos planos a chegada de um novo modelo GTI a partir de 2026. O carro será elétrico e deverá ser baseado no hatch compacto ID. 2.

O que aconteceu

O designer publicou um desenho do Golf GTI de 1975 ao lado de um modelo mais recente e confirmou na legenda: "em 2026, apresentaremos uma versão elétrica deste modelo icônico".

A postagem e a referência ao Golf GTI de primeira geração seguem o fato de a Volkswagen estar enfatizando as semelhanças de tamanho entre o clássico modelo e seu novo compacto elétrico.

O conceito ID.GTI, mostrado há alguns meses pela marca, poderia refletir o design do novo carro após seu sucesso imediato na internet.

Não se sabe ainda qual seriam os valores de sua ficha técnica, porém espera-se que o novo hatch elétrico ofereça mais que os 231 cv do ID. 2 padrão.

Com a Volkswagen trabalhando para fazer com que eu ID. 2 básico custe menos do que 25 mil euros (cerca de R$ 133 mil na cotação atual), espera-se que o novo GTI seja barato levando em conta seu mercado.

**********

UOL Carros recomenda

5 coisas que você costuma fazer no carro que dão multa e poucos sabem. Leia mais

Lei do farol: o que você precisa saber para evitar multas no fim de ano. Leia mais

Bombou nas redes

IPVA fica mais barato em 2024 em SP; veja preços, calendário e descontos. Leia mais

Ex-ator mirim da Globo ressurge 'reaprendendo a dirigir' após levar tiros. Leia mais

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.