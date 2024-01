Greve fecha Torre Eiffel no 100º aniversário da morte de seu criador

PARIS (Reuters) - A Torre Eiffel foi fechada nesta quarta-feira, no 100º aniversário da morte de seu criador, devido a uma greve, informou a empresa que supervisiona a torre, a Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), no site do monumento mais famoso de Paris.

"Uma ação simbólica em uma data simbólica", disse a central sindical CGT em um comunicado, acrescentando que os membros da equipe queriam chamar a atenção para a atual gestão financeira da Sete.

Eles disseram que temem que decisões erradas possam levar a uma falta de dinheiro, devido em parte à falta de visitantes durante a pandemia da Covid-19, e a reparos caros necessários na construção histórica.

O comunicado acrescentou que, se a cidade não revisar sua gestão, a torre poderá ficar fechada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A torre de ferro forjado de 324 metros de altura, construída por Gustave Eiffel no final do século 19, está entre os pontos turísticos mais visitados do mundo, recebendo cerca de seis milhões de visitantes por ano.

(Reportagem de Juliette Jabkhiro e Dominique Vidalon)