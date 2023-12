Governo confirma reajuste do salário mínimo de 2024 para R$1.412

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal confirmou nesta quarta-feira o valor do salário mínimo de 2024 em 1.412 reais mensais a partir de 1º de janeiro, um reajuste de 6,97% em relação aos 1.320 reais atuais.

A correção inclui a inflação dos 12 meses encerrados em novembro, 3,85%, somado a um ganho real de 3%, que é o equivalente ao aumento do Produto Interno Bruno (PIB) em 2022. O cálculo leva em conta a lei de reajuste do salário mínimo, enviada pelo governo ao Congresso e aprovada em agosto.

O texto retomou a política de ganho real que era adotada no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas havia sido revista no governo de Jair Bolsonaro, que passou a repassar apenas a variação da inflação. A alegação era de que o ganho real onerava os cofres públicos, já que boa parte dos pagamentos da Previdência Social é de um salário mínimo.

A previsão inicial do governo federal, enviada no Orçamento da União ao Congresso, era de que o salário mínimo chegasse a 1.421 reais. No entanto, a diminuição da inflação fez com que o reajuste final ficasse um pouco abaixo do previsto.