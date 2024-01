Gaza diz que número de mortos passa de 21 mil

ROMA, 27 DEZ (ANSA) - Chegou a 21.110 o número de mortos na Faixa de Gaza durante o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, que controla o enclave palestino, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (27) pelo Ministério da Saúde local.

O balanço inclui 195 vítimas registradas nas 24 horas anteriores e também contabiliza 55.243 feridos e 7 mil desaparecidos desde o início da guerra, deflagrada após atentados terroristas cometidos pelo Hamas em Israel em 7 de outubro, com saldo de 1,2 mil mortos.

Além disso, 164 militares israelenses já morreram na incursão terrestre em Gaza.

Também nesta quarta-feira, o grupo fundamentalista desmentiu uma informação divulgada por um porta-voz do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã de que os ataques de 7 de outubro foram uma represália pelo assassinato do poderoso general iraniano Qasem Soleimani por um drone dos Estados Unidos em janeiro de 2020.

"Negamos o que foi dito sobre a operação e seus motivos.

Ressaltamos diversas vezes as razões, sendo que a principal delas foi a ameaça à mesquita de Al-Aqsa. Todas as respostas da resistência palestina são uma reação à ocupação e à agressão ao povo palestino e aos lugares sagrados", disse o Hamas em um comunicado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.