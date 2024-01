Funcionários da Torre Eiffel fazem greve no 100º aniversário de morte de seu construtor

A França celebra, nesta quarta-feira (27), o centenário da morte do engenheiro francês Gustave Eiffel, construtor da torre mais famosa do mundo e de 500 obras erguidas em mais de 30 países. Na data emblemática, os funcionários da Torre decidiram fazer uma greve de um dia, organizada para marcar o 100º aniversário da morte de Gustave Eiffel.

A França celebra, hoje, o centenário da morte do engenheiro francês Gustave Eiffel, construtor da torre mais famosa do mundo e de 500 obras erguidas em mais de 30 países. Na data emblemática, os funcionários da Torre decidiram fazer uma greve de um dia, organizada para marcar o 100º aniversário da morte de Gustave Eiffel.

A imprensa francesa encerra um ano de homenagens ao construtor com a publicação de imagens de projetos icônicos de Eiffel - pontes, viadutos, igrejas, edifícios e monumentos -, que marcaram a paisagem mundial a partir da segunda metade do século 19.

Na noite de hoje, às 21h (17h no horário de Brasília) será retransmitido nas redes sociais um show de música eletrônica e iluminação gravado no primeiro andar do monumento, em novembro, último evento da programação do centenário. O show do DJ e produtor musical francês Michael Canitrot mobilizou uma equipe de 150 pessoas e 250 projetores instalados na estrutura da torre.

Gustave Eiffel não deve sua reputação internacional apenas à Dama de Ferro, inaugurada em 31 de março de 1889. Ele também assina a Estátua da Liberdade (1886), em Nova York; a ponte Maria Pia sobre o rio Douro, no Porto (inaugurada em 1877 e fechada em 1991); a sede dos Correios em Ho Chi Minh, no Vietnã (1891); a estação ferroviária de Budapeste-Nyugati (1877), cenário de produções cinematográficas; e o Observatório de Nice (1887), em um momento de avanços científicos significativos para a astronomia, entre outras obras.

No Brasil, várias fontes, inclusive acadêmicas, e sites na internet atribuem o projeto do Farol de São Tomé ao engenheiro francês. O equipamento de sinalização fica em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. A torre metálica vermelha se destaca na paisagem da Praia do Farol, que ganhou esse nome por causa do monumento. No entanto, nenhum documento da Marinha do Brasil, que encomendou o farol à empresa francesa no século 19, confirma a participação de Eiffel no projeto.

Os funcionários da Torre decidiram fazer essa greve de um dia, organizada para marcar o 100º aniversário da morte do engenheiro Gustave Eiffel, "para denunciar a atual administração", disse o sindicato CGT em um comunicado à imprensa.