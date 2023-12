Exaustão térmica: entenda causa da morte de fã de Taylor Swift

Exaustão térmica foi a causa da morte de Ana Clara Benevides, 23, no dia 17 novembro, antes do show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro. O laudo final indica que a estudante de psicologia sofreu consequências graves devido à exposição ao calor extremo.

Sendo assim, a causa da morte se deu por hemorragia alveolar e congestão polivisceral, evolução biodinâmica de exposição difusa ao calor, cuja fonte de calor foi de natureza solar [insolação - ação térmica]. Laudo que atesta morte de Ana Clara

Em meados de novembro, um laudo preliminar já havia identificado pequenas hemorragias no pulmão da jovem.

O que é exaustão térmica?

A exposição prolongada ao calor excessivo pode levar à exaustão térmica, um dos distúrbios causados pelo calor.

Ela é caracterizada pela perda excessiva de sais (eletrólitos) e líquidos devido ao calor, o que diminui o volume de sangue e provoca diferentes sintomas, entre eles desmaio e colapso.

Se não controlada, com permanência sob o calor extremo, a exaustão pode evoluir para insolação, o que ocorreu com Ana Clara.

Sintomas da exaustão térmica

Tontura

Sensação de desmaio iminente

Fraqueza

Fadiga

Suor abundante

Dor de cabeça

Visão embaçada

Dores musculares

Náusea

Vômitos

Há casos em que a pessoa afetada perde a consciência quando está de pé. O calor excessivo também eleva as frequências cardíaca e respiratória, que ficam mais rápidas, e a pressão arterial diminui.

O que fazer

A qualquer sinal de exaustão térmica, é indicado, se possível, descansar em ambiente fresco e repor líquidos e sais (com água ou bebidas isotônicas).

Uma solução caseira também pode ser feita com cerca de um litro de água e duas colheres (chá) de sal.

Recomenda-se tirar ou desapertar as roupas e umedecer a pele da pessoa ou aplicar panos úmidos para auxiliar no resfriamento do corpo.

Morte pelo calor

Segundo o laudo, o quadro de Ana Clara evoluiu para choque, dano cardiovascular, comprometimento grave nos pulmões e morte súbita.

De acordo com a OMS, mortes causadas pelo calor já são um dos maiores problemas de saúde pública da humanidade —mata cerca de 15 milhões de pessoas por ano no mundo, muito mais do que os 489 mil óbitos anuais registrados oficialmente.

É que a mortalidade associada ao calor não é corretamente notificada na maioria dos países.

Apesar de raramente aparecer no atestado de óbito como causa direta de óbitos, existem pelo menos 27 maneiras de se morrer de calor. Em 2017, pesquisadores da Universidade do Havaí (EUA) chegaram a esse número compilando evidências médicas dos desfechos mortais causados por ondas de calor.

Com informações do Manual MSD.