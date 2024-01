Entrada da sede do governo italiano é vandalizada

ROMA, 27 DEZ (ANSA) - A porta de entrada do Palazzo Chigi, sede do governo italiano, foi vandalizada com tinta vermelha na madrugada desta quarta-feira (27) De acordo com as autoridades locais, um jovem de 25 anos foi o responsável pelo ato. Ele, que não teve seu nome revelado, foi detido pela polícia pouco depois da ação e responderá ao crime em liberdade.

O vândalo pichou em vermelho a frase "Rex Republic" na entrada do edifício, mas foi pintada em letras maiúsculas bagunçadas e com um erro de ortografia, pois faltava a letra "i".

Com solvente e pano nas mãos, um grupo de pessoas trabalhou no processo de limpeza da porta. O processo durou cerca de meia hora e ocorreu diante de turistas e transeuntes curiosos.

As pichações de monumentos históricos e edifícios importantes na Itália deram muita dor de cabeça para as autoridades locais em 2023. Os atos de vandalismo ocorreram em diversas partes do país. (ANSA).

