Egito abre mercado para material genético de codorna do Brasil

Brasília, 27 - O Brasil poderá exportar material genético de codorna para o Egito, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. A abertura de mercado será válida para as exportações brasileiras de ovos férteis de codornas e de codornas de um dia.

Segundo as pastas, as negociações foram intensificadas após missão do governo brasileiro a países africanos no início deste mês.

De acordo com dados da balança comercial, o Brasil exportou US$ 1,55 bilhão em produtos agropecuários ao Egito entre janeiro e novembro deste ano.

Recentemente, o Egito autorizou a importação de pescados e derivados, algodão em pluma, gelatina e colágeno do Brasil.

No acumulado do ano, o Brasil obteve 77 aberturas de mercado para produtos agropecuários.