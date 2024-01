Após três sessões, dólar tem leve alta ante real na contramão do exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu nesta quarta-feira uma sequência de três sessões de baixas e encerrou o dia em leve alta ante o real, com investidores à espera de novas medidas econômicas do governo Lula, em um dia em que a moeda norte-americana se manteve em queda ante a maior parte das demais divisas no exterior.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,8326 reais na venda, em alta de 0,21%. Em dezembro, a moeda norte-americana acumula queda de 1,68%.

Na B3, às 17:10 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,33%, a 4,8260 reais.

No início da sessão, o dólar registrou novamente perdas ante o real, na esteira do recuo da moeda norte-americana também no exterior. Às 9h06, a divisa à vista marcou a mínima de 4,8021 (-0,42%), mas depois recuperou o fôlego ainda na primeira hora de negócios e virou para o positivo.

Além da resistência técnica vista perto dos 4,80 reais, o dólar ganhou força ante o real em meio à expectativa dos investidores pelo anúncio do governo de mais medidas na área fiscal.

Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai lançar um programa de depreciação acelerada e uma alternativa à desoneração da folha de pagamentos das empresas.

Na tarde desta quarta-feira, o ministério informou que ajustes finais sobre os atos a serem assinados estão sendo conduzidos pela Casa Civil. Haddad falará à imprensa na quinta-feira, em horário ainda a ser definido.

No início da tarde, o dólar também recuperou parte do fôlego no exterior em relação às divisas fortes, o que fez a moeda renovar altas no Brasil.

Após oscilar em patamares mais baixos no meio da tarde, o dólar marcou novamente uma máxima após a divulgação dos dados do governo central em novembro. O Tesouro informou que o governo central teve déficit primário de 39,4 bilhões de reais em novembro, um resultado pior que o saldo negativo de 35,5 bilhões de reais projetado por analistas em pesquisa da Reuters.

Às 16h04, o dólar à vista marcou a máxima de 4,8411 reais (+0,39%). Depois, a moeda passou a oscilar em patamares mais baixos.

A quinta-feira promete ter uma agenda carregada. Além do anúncio de medidas do governo, serão divulgados o IGP-M de dezembro, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), e o IPCA-15 do mesmo mês, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Às 17:10 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,49%, a 100,970.