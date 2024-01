'Desagrade mais', sugere Mariana Ferrão para um 2024 com mais leveza

Mariana Ferrão tem uma sugestão provocativa para começar 2024: desagradar mais aos outros. No episódio desta quarta-feira (27/12) do quadro 'Mari vs Mari', a jornalista especializada em saúde compartilha um sonho recente que a fez perceber como é libertador não seguir as expectativas dos outros.

O sonho aconteceu em uma loja que já fechou, mas no passado foi uma das favoritas de Mariana. "Cheguei lá querendo comprar roupa de final de ano", conta. A situação tomou um rumo inesperado quando o lugar virou palco de um grande evento, com "mulheres ricas, maravilhosas, magérrimas e de olhar esnobe".

"Fiquei me sentindo o 'uó', como muitas vezes eu me sinto", confessa a jornalista. Mas a parte mais inusitada veio logo em seguida: com medo de que as mulheres pegassem todas as roupas da loja, uma amiga que acompanhava Mariana começou a colocar "camada e camadas" de roupa em cima de si própria —ela não gostou de nenhuma.

"E, de repente eu ouço um barulho como se fosse um manequim caindo no chão. No sonho, tinha certeza de que era um dos meus filhos que tinha se transformado em manequim e tinha caído da cama e tinha quebrado", conta.

Com a ajuda de sua terapeuta, Mariana compartilha a interpretação que fez do sonho: "O quanto essa vontade de agradar do lado de fora revela inseguranças internas em primeiro lugar e o quanto o manequim é aquele que se veste de qualquer roupa pra poder vender uma imagem que quer que os outros comprem".

Quando uma pessoa tá querendo agradar a todo custo, vestindo qualquer roupa, se transformando em qualquer imagem, pra atender o desejo de alguém, ela quebra por dentro e, depois, muito provavelmente por fora. Mariana Ferrão

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro de @vivabem_uol em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias pra cuidar da saúde mental.