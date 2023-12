Decisão do Papa sobre benção a casais homoafetivos divide bispos

VATICANO, 27 DEZ (ANSA) - Após a confirmação do Vaticano, com o aval do papa Francisco, da possibilidade de padres e bispos abençoarem casais homoafetivos, desde que a prática não seja confundida com o casamento, o bispo de Passau, na Alemanha, afirmou que a prática não contradiz os ensinamentos da Igreja.

Em um pronunciamento publicado pelo Osservatore Romano, o monsenhor Stefan Oster expressou sua gratidão pela nova Declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé: "Em muitos aspectos, pode nos auxiliar nos debates polarizados sobre esse tema".

"Há dois anos, na diocese de Passau, inaugurei um novo escritório para o cuidado espiritual de pessoas queer [termo geral para minorias em orientação sexual e identidade de gênero]. Como Igreja Católica, frequentemente temos uma grande falta de compreensão no caminho pastoral com essas pessoas e, com muita frequência, quase nenhuma habilidade de comunicação no cuidado espiritual", relatou.

"Agora, o campo para o caminho pastoral comum torna-se mais amplo. Uma oração pela bênção de Deus e Sua benevolência no sentido da Igreja não precisa mais necessariamente contradizer a Igreja. E, nesse sentido, o novo documento sobre a benção pode ser uma bênção para todos aqueles que, no cuidado espiritual, se empenham sinceramente no acompanhamento e, ao mesmo tempo, desejam permanecer fiéis à tradição da Igreja", disse o monsenhor.

Por outro lado, assim como já aconteceu em Nairóbi, no Quênia, bispos da Hungria se distanciaram do documento do Vaticano.

A Conferência Episcopal Húngara, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (27), indicou que é possível "abençoar todas as pessoas individualmente, independentemente de sua identidade de gênero e orientação sexual".

"Mas devemos sempre evitar que isso ocorra para casais que vivem juntos de maneira irregular, em um casamento não reconhecido pela Igreja ou em uma união homossexual", diz o texto. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.