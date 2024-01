De Bentley a Ferrari: por que polícia turca é a 'campeã dos carrões'

A frota de trabalho da polícia da Turquia no último mês passou a contar com supercarros e modelos de luxo. Tudo isso ocorre após uma grande operação contra o tráfico de drogas, em um caso milionário solucionado no país.

O que aconteceu

O ex-governador da cidade de Istambul e atual ministro do interior da Turquia, Ali Yerlikya, publicou nas redes sociais um vídeo no qual mostra vários modelos esportivos e de luxo sendo inspecionados por ele após se tornarem viaturas policiais.

Em um caso de tráfico de drogas de cerca de US$ 3,4 milhões (aproximadamente R$ 16,4 milhões na cotação atual) solucionado pela polícia local recentemente, os modelos em questão foram apreendidos pelas autoridades e convertidos em carros de polícia.

No total, 23 carros foram obtidos. Entre eles estão um Bentley Continental GT de 550 cv, o elétrico Porsche Taycan com 762 cv e um toque incrível de 107 kgfm e uma Ferrari 458 Italia de 570 cv e capaz de chegar aos 325 km/h.

Também entre os outros carros de luxo apreendidos que se tornaram viaturas estão um Range Rover Sport, um Mercedes-Benz GLS SUV, alguns sedãs Mercedes e Audi, um Volkswagen Golf R e um Volvo XC90.

Os carros vêm do traficante Hakan Ayik. Com um patrimônio de cerca de US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões), ele foi preso ao lado de 36 de seus associados em Istambul neste mês.

Confira os carros em vídeo:

Göreve geldi?imiz ilk günden itibaren bizden hep ?u sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru?



?stanbul Emniyet Müdürlü?ümüzün organize suç örgütlerine kar?? gerçekle?tirdi?i ba?ar?l? operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmi?ti.

Mahkeme karar?nca da bu araçlar emniyetimize verildi.? pic.twitter.com/mzBtgp5EgU -- Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

