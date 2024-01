Cidades do noroeste da China param indústrias pesadas em tentativa de reduzir poluição

Por Liz Lee

PEQUIM (Reuters) - Duas cidades do noroeste da China, Xian e Yinchuan, aconselharam os moradores a permanecerem em casa, limitaram a produção da indústria pesada e interromperam o processamento de carvão, alertando sobre a forte poluição nos próximos dias, com previsão de neblina densa.

O Observatório Meteorológico Central da China também previu uma densa neblina para o norte e o leste do país, desde o início da quinta-feira até o sábado, antes da chegada de uma onda de frio na tarde de sábado que pode dissipar a forte neblina.

Em Xian, a capital da província de Shaanxi, as autoridades emitiram um alerta vermelho na quarta-feira, prevendo uma poluição grave até sexta-feira, e aplicaram medidas de emergência obrigatórias para reduzir as emissões, inclusive pedindo ao público para usar transporte público e às empresas para promoverem esquemas de trabalho flexíveis.

A cidade pediu às empresas, instituições e canteiros de obras que ajustem cronogramas de produção e reduzam emissões de forma proativa, informou a televisão estatal CCTV.

A capital da região de Ningxia, Yinchuan, ativou medidas a partir da tarde de terça-feira para reduzir emissões de poluentes de escapamento em mais de 20%, garantindo que as empresas continuem em condições normais de operação.

A previsão é de poluição moderada até sexta-feira em Yinchuan, que estava envolta em cinza, segundo fotos do China News Service, com uma chance de poluição severa na quinta-feira.

A cidade procurou desacelerar ou até mesmo interromper a produção industrial e fortalecer os controles de poluição para os principais setores, como usinas de energia e fábricas petroquímicas, químicas, metalúrgicas e de cimento.

As autoridades de ambas as cidades interromperam a maioria das operações de terraplanagem e demolição em canteiros de obras, trabalhos de pulverização e pintura, bem como a produção e o transporte de materiais a granel usando caminhões pesados em fábricas de concreto e em atividades de processamento de carvão, corte de pedras e mineração.

Ambas as cidades ampliaram as restrições ao uso de veículos com alto nível de emissões, incluindo veículos a diesel, e aconselharam as pessoas a evitarem deixar seus carros em marcha lenta.

O observatório meteorológico nacional alertou sobre um denso nevoeiro com visibilidade de menos de 200 metros em partes das províncias de Hebei, Shandong, Jiangsu e Anhui, no norte e no leste, bem como na cidade de Chongqing, no sudoeste, o que pode atrapalhar o transporte e o tráfego durante o pico de viagens antes do feriado de Ano Novo.

O governo chinês alertou as pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares, pois a poluição se deve principalmente a partículas finas que podem penetrar profundamente nos pulmões e até mesmo na corrente sanguínea.

A autoridade ambiental de Anhui emitiu um alerta laranja de poluição pesada na tarde desta quarta-feira, com uma resposta de emergência de nível 2, depois que a qualidade do ar em seis cidades atingiu níveis elevados, informou a CCTV.

A China tem um sistema de alerta meteorológico de quatro níveis, codificado por cores, com o vermelho representando o alerta mais grave, seguido pelo laranja, amarelo e azul.

As condições de difusão da poluição continuarão ruins na maioria das áreas de Anhui na próxima semana, acrescentou a CCTV.