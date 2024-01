China ameaça aplicar mais sanções a Taiwan à medida que eleição se aproxima

PEQUIM (Reuters) - O governo chinês ameaçou nesta quarta-feira impor novas sanções comerciais a Taiwan se o partido no poder aderir "obstinadamente" ao apoio à independência, numa nova escalada da guerra de palavras à medida que as eleições taiwanesas do próximo mês se aproximam.

As eleições presidenciais e parlamentares de 13 de janeiro ocorrem em um momento em que a China, que vê a ilha como seu próprio território, tenta forçar Taiwan a aceitar suas reivindicações.

Taiwan acusou este mês a China de coerção econômica e interferência eleitoral, depois que Pequim anunciou o fim dos cortes tarifários sobre algumas importações de produtos químicos da ilha, dizendo que Taipei violou um acordo comercial entre os dois lados, assinado em 2010.

Isso ocorreu depois que a China afirmou que Taiwan havia estabelecido barreiras comerciais em violação às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do acordo comercial de 2010.

Falando em coletiva de imprensa em Pequim, Chen Binhua, porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan da China, disse que a "causa raiz" da resolução dos problemas relacionados ao acordo de 2010 foi a adesão do Partido Democrático Progressista (DPP), que está no poder, à independência formal da ilha.

"Se as autoridades do DPP estiverem determinadas a perseverar, continuar a aderir teimosamente à sua posição de independência de Taiwan e se recusar a se arrepender, apoiamos os departamentos relevantes a tomarem medidas adicionais de acordo com os regulamentos", disse Chen.

A China detesta tanto o DPP quanto seu candidato presidencial, o atual vice-presidente Lai Ching-te, que lidera as sondagens.

Lai diz que não tem planos de mudar o nome formal da ilha, República da China, mas que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Ele também se ofereceu repetidamente, sem sucesso, para negociar com a China.

Na origem do conflito está a fuga, para Taiwan, do governo republicano derrotado em 1949, depois da vitória numa guerra civil dos comunistas de Mao Zedong, que fundaram a República Popular da China.

Chen disse que Taiwan está “enfrentando uma encruzilhada” sobre para onde ir e que qualquer coisa pode ser discutida com base na oposição à independência de Taiwan. Ele reiterou que a independência de Taiwan significa guerra.

No entanto, Chen também estendeu seus “agradecimentos sinceros” às empresas taiwanesas que doaram dinheiro para ajudar a lidar com as consequências de um terremoto numa parte remota do noroeste da China em dezembro, que matou 149 pessoas. Mas não fez menção às condolências da atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, à China após o desastre e às ofertas de ajuda de seu governo.

(Reportagem de Ryan Woo, Ethan Wang e Albee Zhang; reportagem e redação adicionais de Ben Blanchard em Taipei)