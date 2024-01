'Chance para melhorar', diz ministro italiano sobre Superliga

FABRIANO, 27 DEZ (ANSA) - O ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, afirmou nesta quarta-feira (27) que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a Superliga poderá se transformar em uma chance para "melhorar o que existe".

A decisão sobre o monopólio da Fifa e da Uefa foi uma vitória do polêmico projeto. Ela, no entanto, não garantirá a criação imediata da competição, mas oferecerá mais poderes aos responsáveis da ideia.

"Deve ser encarada como uma oportunidade para melhorar o que já existe. Caso não queira a Superliga Europeia, basta dizer não, mas é preciso sempre melhorar o produto esportivo.

Considero uma chance de reflexão", analisou o político italiano durante um evento em Fabriano.

A imprensa espanhola menciona que orçamento destinado ao início do torneio pode chegar a 15 bilhões de euros, concretamente cinco para cada uma das três primeiras edições.

O projeto foi anunciado em 2021 por 12 times do continente, que desejavam criar um novo torneio restrito a um grupo fechado de equipes. As ameaças de retaliação por parte da Uefa e da Fifa, além das críticas de torcedores, políticos e personalidades, fizeram apenas Barcelona e Real Madrid permanecessem no projeto. (ANSA).

