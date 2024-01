Chagas, gripe aviária e mais: as doenças que enfrentamos em 2023

Do VivaBem, em São Paulo (SP)

O ano de 2023 está sendo marcado por um preocupante aumento nos casos de doenças no Brasil que, até então, não eram tão registradas, despertando a atenção das autoridades de saúde e da população.

A doença de Chagas, historicamente associada a regiões mais quentes do país, teve um surto recente no norte do estado da Bahia, levando a um alerta para a necessidade de cuidados e diagnósticos precoces.

Além dela, outras como escarlatina, raiva e gripe aviária preocupam a população e autoridades da saúde.

A seguir, confira como essas doenças se espalharam pelo país em 2023.

Barbeiro, inseto responsável por transmitir o protozoário da doença de Chagas, o Trypanossoma Cruzi Imagem: Divulgação

Doença de Chagas

Um surto de transmissão oral da doença de Chagas no norte do estado da Bahia gerou uma grande preocupação este ano. A Vigilância Epidemiológica do Estado emitiu um alerta após a confirmação de cinco casos e uma morte no primeiro semestre.

No Pará, contudo, é onde há mais casos registrados. A doença, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido pelo inseto barbeiro, acometeu, até março de 2023, mais 75 pessoas, segundo dados do governo estadual.

Conhecida há mais de um século, a condição atingia principalmente a população mais vulnerável, uma vez que o barbeiro busca abrigo em rachaduras e fendas de habitações precárias. A transmissibilidade, no entanto, evoluiu, e nos últimos anos a contaminação alimentar se tornou uma preocupação significativa.

Atualmente, cerca de 70% dos casos de doença de Chagas resultam da transmissão oral, principalmente por meio do consumo de alimentos contaminados. O açaí e o caldo de cana, como a garapa, são identificados como principais veículos de contaminação, especialmente quando preparados de forma caseira por pequenos produtores.

Mas a preocupação com a doença não se restringe à região Norte do país. Recentemente, a USP emitiu um comunicado informando sobre a presença de insetos barbeiros em seu campus. Embora o título mencione a descoberta, o comunicado tranquiliza os alunos, afirmando que "não há razão para alarme", e orienta sobre a captura segura dos insetos.

Além disso, destaca a importância de não coçar as picadas, lavar o local com sabão e procurar uma Unidade Básica de Saúde se houver febre na semana seguinte, reforçando a importância da prevenção em diversas regiões do país.

O problema é considerado "silencioso", pois as complicações cardíacas e outros efeitos adversos podem se manifestar muitos anos após a infecção.