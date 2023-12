CCR investe R$502 mi em rodovias em dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - A CCR anunciou nesta quarta-feira que investiu 502 milhões de reais em rodovias em dezembro, valor recorde para um único mês na história da companhia de concessões de ativos de infraestrutura de transporte.

O valor está incluído em um pacote de investimento de 28 bilhões de reais programado para rodovias operadas pela companhia nos próximos anos, afirmou a CCR em comunicado à imprensa.

Entre os principais investimentos em andamento pela companhia em dezembro estão obras de ampliação da capacidade de tráfego da Via Dutra na região metropolitana de São Paulo e na região de São José dos Campos (SP).

A empresa também está instalando ponte e vias marginais e faixas adicionais na rodovia Presidente Castello Branco e duplicando a rodovia Raposo Tavares no trecho entre as cidades paulistas de Mairinque, Sorocaba e São Roque. A companhia também citou obras de duplicação do maior trecho da BR-386, no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a CCR opera 3,615 mil quilômetros de rodovias em cinco Estados, por onde circulam diariamente cerca de 2,5 milhões de veículos.

(Por Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)