Caso Ana Benevides: Morte por exaustão térmica é evitável, diz médico

Weimar Barroso, presidente do Conselho da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), disse em entrevista ao UOL News nesta quarta (27) que a morte por exaustão térmica "é evitável". O médico se referiu ao caso de Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift que morreu durante o primeiro show da cantora no Rio de Janeiro.

É uma morte evitável, seguramente. Isso gera um alerta, principalmente por conta do aquecimento global e vivermos situações mais extremadas de calor, como aconteceu em vários Estados no nosso país. No Rio de Janeiro, naquele dia a sensação térmica este perto dos 60°C, muito acima do que nosso organismo está habituado. Weimar Barroso, presidente do Conselho da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia

Com a chegada do verão, Barroso citou algumas medidas para prevenir problemas de saúde provocados pelas temperaturas elevadas. O médico recomendou atenção especial com crianças e idosos, além da realização de exames de saúde periódicos.

Individualmente, o que podemos fazer é ingerir muita água, mantendo uma hidratação adequada, usar roupas leves e evitar locais com esses extremos de temperatura. Evitar exposição ao sol e preferir locais à sombra. ...) Isso vale para chamar a atenção das pessoas quanto ao cuidado com temperaturas que fogem à rotina do dia a dia. Weimar Barroso, presidente do Conselho da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia

Barroso explicou o que acontece com nosso corpo quando somos expostos a temperaturas muito altas ou baixas. O médico reiterou os riscos ao corpo quando estamos sob calor ou frio extremos, principalmente ao sistema cardiovascular.

A exaustão térmica, ou exposição exagerada a temperaturas extremas, seja calor ou frio, afeta sobremaneira nosso sistema cardiovascular. Os seres humanos tendem a manter a temperatura corporal em torno de 36°C. Qualquer extremo leva a mudança em todo esse equilíbrio.

Há várias alterações, desde desidratação, perda de eletrólitos e modificação no comportamento da pressão arterial. Em situações extremadas, pode levar a arritmias cardíacas e ao choque cardiogênico, quando existe uma falência do sistema cardiovascular. Weimar Barroso, presidente do Conselho da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia

Veja a íntegra do programa:

