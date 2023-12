Parece besteira, mas quando teu carro quebra e precisa ser guinchado, existe uma maneira correta de fazer isso. Fazer esse transporte do jeito errado pode trazer transtornos seríssimos e um belo prejuízo.

Quem é mais velho deve se lembrar de guinchos que eram mais simples, apenas com um gancho que era engatado na frente do carro - que era erguido e ia rodando com as rodas de trás no chão. Para automóvel antigo é fácil fazer isso, mas para veículo moderno pode ser uma das piores coisas que você pode fazer.

No caso de carros com câmbio automático, os cuidados precisam ser ainda mais redobrados para que não haja nenhum problema.

No vídeo acima explico como guinchar corretamente seu carro, quais os cuidados que devem ser tomados e os problemas causados por um transporte feito da maneira errada.

