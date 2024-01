Bradesco vai ofertar mais de R$1 bi no 1º tri para serviço digital de crédito a empresas

SÃO PAULO (Reuters) - O Bradesco anunciou nesta quarta-feira que vai ofertar mais de 1 bilhão de reais em crédito no primeiro trimestre do próximo ano a um serviço para que empresas de comércio online possam oferecer capital de giro e microcrédito para clientes pessoa jurídica diretamente por suas plataformas digitais.

Segundo o banco, a "contratação é 100% online" para correntistas e não clientes do Bradesco.

"O consumo de dados transacionais dos ecossistemas parceiros permitirá a criação de ofertas contextualizadas com forte potencial de conversão, além disso, a utilização do fluxo de vendas como garantia da concessão de empréstimos reduzirá a inadimplência”, disse Lucas Nogueira, superintendente executivo de produtos para empresas do Bradesco, em comunicado à imprensa.

Em novembro, durante a divulgação dos resultados de terceiro trimestre do Bradesco, o então presidente-executivo do banco Octavio de Lazari Jr., afirmou a analistas que o pico da inadimplência havia sido atingido no período e que o "pior ficou para trás".

No terceiro trimestre, o Bradesco apurou índice de inadimplência de operações vencidas há mais de 90 dias de 5,6%, excluindo o impacto da recuperação judicial da Americanas, ante 5,7% no segundo trimestre e 3,9% no mesmo período de 2022.

(Por Alberto Alerigi Jr.)