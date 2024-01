BC do Japão reduzirá volume de compra de títulos no primeiro trimestre

Por Junko Fujita

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão disse nesta quarta-feira que reduzirá o montante de títulos que compra em suas operações regulares no trimestre de janeiro a março, já que o banco central tenta dar mais liquidez ao mercado.

O banco central japonês cortou os volumes mínimos que compraria de títulos com vencimentos entre um e 10 anos e reduziu a frequência das compras de títulos com prazos mais longos.

O Banco do Japão realizou operações agressivas de compra de títulos para defender sua política de taxas ultrabaixas, que comprimiu a liquidez dos títulos do governo japonês e distorceu a curva de rendimentos.

A curva se corrigiu já que o banco central vem afrouxando seu controle sobre o limite do rendimento do título referencial de 10 anos, mas o banco continua sendo um proprietário dominante das notas do governo.

O mercado esperava essa redução, já que o Banco do Japão vem cortando gradualmente a quantidade que compra em operações recentes, uma vez que os rendimentos caíram para mínimas de vários meses refletindo as quedas nos rendimentos dos Treasuries.