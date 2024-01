Barco humanitário 'Ocean Viking' resgata 244 migrantes no Mediterrâneo

O "Ocean Viking", a embarcação humanitária do SOS Méditerranée, resgatou nesta quarta-feira (27) 244 migrantes em frente ao litoral da Líbia durante três operações de resgate, anunciou a ONG com sede na França.

Por volta da 1h da manhã (22h de terça-feira no Brasil), os tripulantes do navio escutaram o pedido de socorro de um barco "superlotado" com pessoas sem coletes salva-vidas a bordo, informou a ONG em um comunicado à imprensa.

A SOS Méditerranée usou três barcos para resgatar 122 pessoas, entre elas oito menores desacompanhados, quando foi contactada pela "patrulha líbia localizada perto da embarcação" em dificuldade, que lhe pediu para "realizar o resgate".

Após esse primeiro resgate, as autoridades italianas designaram imediatamente Bari (sudeste da Itália) como porto seguro de desembarque, segundo a organização.

O "Ocean Viking" dirigiu-se depois para o norte quando avistou outra embarcação de madeira. Sob coordenação italiana, a tripulação resgatou 106 pessoas, entre elas oito mulheres, duas delas grávidas, e quatro crianças.

A operação ainda seguia em curso quando outro barco à deriva foi avistado a 26km do "Ocean Viking". A SOS Méditerranée resgatou 16 pessoas nessa terceira operação.

A ONG já resgatou mais de 39.000 pessoas no mar Mediterrâneo desde 2016, principalmente na rota central, uma das mais perigosas do mundo.

Desde janeiro de 2023, 2.678 imigrantes foram reportados como desaparecidos após tentar cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

