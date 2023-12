Balsa para Ilhabela tem tempo de espera de 2 horas; mau tempo pode impactar na travessia

Quem decidiu passar o Réveillon no litoral de São Paulo ou ao menos pretende curtir alguns dias do recesso de fim de ano na praia está precisando enfrentar um velho conhecido dos paulistanos: o trânsito. A balsa que liga São Sebastião até Ilhabela registra na manhã de hoje um tempo de espera de 120 minutos. No sentido São Sebastião, o tempo de espera é de 30 minutos.

Ao todo, sete embarcações estão em funcionamento neste momento.

"O tempo de permanência nas filas decorrem de alta demanda de veículos pela semana de feriados, e da maior movimentação de caminhões que se deslocam para a ilha. No momento, são sete embarcações em funcionamento, sendo cinco do sistema ferryboat e duas lanchas. Além disso, uma embarcação ainda aguarda melhora das condições climáticas para retornar à operação", conforme um boletim emitido pelo Departamento Hidroviário da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP (Semil).

De acordo com o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, ventos fortes, de até 74 km/h, podem atingir todo litoral paulista até esta quarta-feira. O mau tempo poderá impactar o sistema de travessias litorâneas, ampliando os tempos de espera e até provocando a interrupção temporária dos serviços.

Na noite de ontem, o tempo de espera chegou a 270 minutos, o equivalente a quatro horas e meia, para a travessia no sentido Ilhabela, segundo a empresa que opera o serviço.

Segundo a Semil, a balsa ficou paralisada durante cerca de 1h30 durante a manhã do dia anterior, por conta de ventos fortes, situação que influenciou no funcionamento da operação ao longo do dia. Isso intensificou ainda mais o trânsito na região, que normalmente já é carregado nesta época do ano.

"O tempo de permanência nas filas decorreram de condições adversas de navegação, alta demanda de veículos motivada pela semana de feriados e da demanda represada pela paralisação desta manhã (entre 08h35 e 10h06), quando os ventos atingiram 29 nós, acima do limite de segurança, que é de 25 nós (equivalente a 46,3 km/h)", justificou a Semil ainda na terça-feira.

Às 20 horas, o clima continuava encoberto e, por a maré estar baixa, veículos pesados, como ônibus e carretas, estavam impedidos de passar, segundo a empresa que opera a balsa. Sete embarcações operavam na travessia - cinco do sistema ferryboat e duas lanchas - e uma aguardava a melhora das condições climáticas para retornar à operação, disse a Semil, na ocasião.

O acesso à Ilhabela é feito exclusivamente por meio da balsa, que atende a pedestres, automóveis e ônibus, saindo de São Sebastião. O tempo médio de travessia é de 20 minutos e as saídas acontecem a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30 (São Sebastião/Ilha Bela) e das 6h00 às 23h30 (Ilha Bela/São Sebastião) - após este horário, ocorre de uma em uma hora.