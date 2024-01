Ataque israelense na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, deixa 6 palestinos mortos

Por Ali Sawafta

TULKARM (Reuters) - Seis palestinos foram mortos por um ataque de drone durante uma incursão israelense na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino nesta quarta-feira, um dos exemplos mais recentes do aumento da violência desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Os militares israelenses disseram que suas forças foram atacadas por militantes que lançaram dispositivos explosivos contra eles durante uma operação antiterrorismo. Os agressores foram atingidos por uma aeronave da força aérea israelense.

O confronto ocorreu no campo de refugiados de Nour Shams, em Tulkarm, uma cidade em um dos principais pontos de passagem para a Cisjordânia.

Testemunhas disseram que os seis jovens mortos no ataque estavam sentados juntos nas primeiras horas da manhã, mas não estavam envolvidos em confrontos com as forças israelenses que realizavam uma incursão em outras partes do campo.

"Ouvimos o som e os gritos, nossa casa fica perto, então saímos para ver", disse Izzaldin Assaili, um morador que vive nas proximidades.

A agência de notícias oficial palestina Wafa disse que os jovens tinham entre 17 e 29 anos. Outro homem, de 24 anos, morreu de ferimentos recebidos em um confronto no mês passado, disse a agência, citando o Ministério da Saúde.

Nenhum comentário detalhado sobre o incidente foi imediatamente disponibilizado pelos militares israelenses.

A Cisjordânia já vinha experimentando os níveis mais altos de agitação em décadas durante os 18 meses que antecederam o ataque a Israel em 7 de outubro por homens armados do Hamas, mas os confrontos aumentaram acentuadamente quando Israel lançou uma invasão terrestre em Gaza.

Centenas de palestinos foram mortos em confrontos com soldados e colonos israelenses nas últimas semanas e as forças de segurança realizaram milhares de prisões, com repetidos confrontos entre tropas e manifestantes palestinos.

(Reportagem de Ali Sawafta)