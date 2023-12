Apple Watch 8 está por menos de R$ 3.000; vale a pena comprar agora?

Se você usa iPhone e deseja ter um dispositivo para monitorar exercícios físicos, qualidade do sono e/ou ciclo menstrual, o Apple Watch Series 8 precisa estar na sua lista. O relógio inteligente da Apple faz tudo isso e conta ainda com uma função de detecção de acidentes de carro.

O modelo na cor vermelha está por R$ 2.969 à vista na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL. Confira a seguir nossas impressões após testes do dispositivo e para quem ele ainda vale mais a pena. Os preços podem sofrer alterações conforme as promoções e estoque terminarem.

É possível comprar duas versões: uma com GPS (mais barata) e outra com possibilidade de uso de um chip de internet (custa um pouco mais), para não depender do celular.

O que o Apple Watch 8 tem de bom?

'Médico' e personal trainer de pulso. As estrelas do Watch Series 8 são as funções de controle de saúde e de acompanhamento de atividades físicas. No primeiro quesito, destaca-se a facilidade —e aparente precisão— com a qual o relógio faz medições de pulsação, oxigenação de sangue e até eletrocardiograma. Ele também pode lembrar o usuário de que está na hora de tomar um remédio ou dar alertas caso algum dos parâmetros medidos exijam atenção.

As funções esportivas também merecem destaque, tanto pela variedade disponível de cara: 20 modalidades predefinidas, como Caminhada (ao ar livre ou interna), Corrida, Bicicleta (interna ou externa), Dança, Yoga, Nado (em piscina ou águas abertas) e Trilha.

Facilidade de uso. O processo de configuração do relógio foi bem rápido durou pouco mais de dez minutos. O pareamento (quando dispositivos se conectam com outros) com o celular depende apenas de você colocar os dois aparelhos próximos. A partir daí, a configuração se dá de forma praticamente automática, bastando que você escolha as opções desejadas.

A interface do Watch Series 8 é bem intuitiva. Os aplicativos (como de relógio, monitor de batimentos cardíacos e outro de atividades físicas) ficam distribuídos em pequenas bolinhas na tela, sensível ao toque. Quem já usou um iPhone vai notar que o relógio segue um padrão Apple de design.

É possível personalizar mostradores de hora, elencar funções favoritas e dar outros toques pessoais. A navegação por menus se dá tanto pela tela quanto pela coroa rotativa (tradicional em relógios tradicionais).

Um dos modelos de visualização de hora do Apple Watch 8 Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

Sensores de temperatura. Inaugura a tecnologia na linha de relógios da Apple. A partir de seus sensores (feito ao se usar o relógio durante o sono), é possível monitorar dados para auxiliar no melhor controle do ciclo menstrual. Nesse processo, algoritmos conseguem estimar com mais precisão o período fértil (que pode ajudar no planejamento familiar) e quando será a próxima menstruação (se o ciclo for mais regular).

Detecção de acidentes. É capaz de detectar se o seu usuário sofreu um acidente de carro e automaticamente chamar um serviço de emergência, graças a melhorias realizadas no giroscópio e no acelerômetro.

Apple Watch 8 monitora atividades físicas como basquete Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

Gamificação do exercício. O que é interessante é que a função esportiva aliada ao resumo de atividades diárias do relógio meio que "gamificam" o hábito de se exercitar, seja por meio de gráficos bonitinhos ou mensagens de incentivo que pipocam em forma de notificações na tela do relógio e do seu smartphone. Acaba sendo um bom incentivo para quem quer sair do sedentarismo.

Pontos de alerta

Só funciona com iPhone. Não há qualquer possibilidade de conexão, mesmo limitada, com aparelhos Android. Ou seja: se você não tem um celular da marca e gostaria de usar o relógio... não gaste seu dinheiro.

Bateria dura pouco. Se você deixar o relógio com todas as funções ativadas, como o modo "sempre ligado" da tela, basta o uso de um dia para você ter que deixar ele carregando por alguns minutos. Há o modo econômico de bateria, mas ele acaba limitando funções do aparelho para manter o aparelho ativo. Neste caso, a tela sempre ativa fica desligada, além dos sensores de medição de batimento cardíaco e oxigenação.

Bateria do Apple Watch Series 8 dura em média um dia completo Imagem: Rodrigo Lara/Tilt

A "conversa" em segundo plano entre ele e o iPhone também fica limitada. Essa baixa autonomia da bateria acaba batendo de frente com a proposta do aparelho de ser algo que você usará a maior parte do tempo no pulso.

Para quem é o Apple Watch Series 8?

Quem tem versões antigas do Apple Watch e quer um upgrade .

e quer um . Pessoas que desejam ter mais dados de acompanhamento do ciclo menstrual.

Quem ficará com o relógio por bons anos e se interessa pela possibilidade de o dispositivo detectar acidentes.

O maior mérito do Apple Watch Series 8 é ser um smartwatch que une dois mundos quase que distintos: ao mesmo tempo que ele traz funções robustas, ele é simples de usar e não parte do pressuposto que você terá tempo e disposição para se aprofundar em tutoriais e se dedicar a configurações.

Ele herdou tudo de bom do antecessor, que é um modelo repleto de qualidades e bastante completo.

Na época do lançamento, em 2022, o valor de R$ 5.299 não justificava um investimento tão alto. Com o lançamento do Apple Watch Series 9, em setembro deste ano, isso mudou. A edição Series 8 já vale mais a pena atualmente.

*Com análise e testes de Rodrigo Lara, publicados em outubro de 2022.