Ações europeias iniciam a última semana de 2023 em alta

Por Shashwat Chauhan e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quarta-feira devido ao crescente otimismo em relação a corte na taxa de juros dos Estados Unidos já em março, enquanto as empresas de transporte marítimo caíram devido às notícias sobre a retomada das viagens pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,21%, a 478,62 pontos.

O setor de tecnologia, que abriga os principais fabricantes de chips da Europa, subiu 0,7%, enquanto as ações do setor imobiliário avançaram 0,8%.

Limitando os ganhos, a dinamarquesa Maersk caiu 4,7% ao programar dezenas de embarcações para viajar pelo Canal de Suez nos próximos dias, mais um sinal de que as empresas globais de transporte marítimo estão retornando às rotas do Mar Vermelho depois de pararem no início deste mês após ataques do grupo Houthi do Iêmen.

Outras empresas de transporte marítimo, como a Hapag Lloyd, Frontline, Hoegh Autoliners, Wallenius Wilhelmsen e Hafnia caíram entre 1,3% e 8,2%.

A sequência de sete semanas de ganhos do STOXX 600 ajudou a elevar o índice de referência em quase 13% até agora neste ano, com os setores de varejo e tecnologia entre os de melhor desempenho.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,36%, a 7.724,95 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,21%, a 16.742,07 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,04%, a 7.571,82 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,22%, a 30.421,51 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,10%, a 10.121,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,04%, a 6.424,52 pontos.