Ações de Hong Kong sobem com recuperação de empresas de jogos; China avança

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong avançaram na reabertura do mercado nesta quarta-feira, lideradas por uma recuperação das empresas de jogos depois que reguladores prometeram fazer melhorias nas regras propostas que levaram as ações do setor a despencar.

As ações da China continental subiram, com as empresas de semicondutores liderando os ganhos.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,74%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com avanço de 0,35%, enquanto o índice de Xangai teve ganho de 0,54%.

As ações asiáticas em geral também subiram acompanhando a recuperação de Wall Street, já que os investidores se agarraram ao otimismo de fim de ano impulsionado pelas expectativas de que o Federal Reserve pode começar a cortar os juros já em março.

As gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong subiram 2,6%, com a Tencent Holdings em alta de 4% e a NetEase saltando 11,9%, depois de quedas acentuadas nas duas gigantes do setor de jogos na sessão anterior, já que as novas regras da China para restringir os gastos com videogames abalaram o sentimento.

Para acalmar o sentimento, o órgão regulador de videogames da China adotou um tom mais conciliatório, dizendo que irá melhorar as regras "estudando seriamente" as opiniões do público. Em seguida, aprovou novas licenças para 105 jogos online nacionais para dezembro - mais do que a média mensal.

Nos mercados da China, as ações de semicondutores e de empresas de energia saltaram 1,5% cada.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,13%, a 33.681 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,74%, a 16.624 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,54%, a 2.914 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,35%, a 3.336 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,42%, a 2.613 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,79%, a 17.891 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,98%, a 3.170 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,79%, a 7.561 pontos.