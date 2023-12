Destaque do ano no Prêmio UOL Carros 2023, o BYD Dolphin fez por merecer esse título. Até então, os carros elétricos mais baratos custavam cerca de R$ 150 mil, mas eram verdadeiros compactos, com pouco espaço interno para os ocupantes, apenas com propostas urbanas.

Aí apareceu o Dolphin, um legítimo hatch médio, bonito e bem acabado, pelo mesmo preço, provando ter melhor relação custo-benefício. Resultado: além do sucesso imediato nas vendas, obrigou os concorrentes a reposicionarem os preços de alguns modelos.

Porém, é claro que dá para conseguir algo ainda melhor com esse valor. No mercado de usados, é possível considerar modelos bem mais racionais para o uso diário, sem os perrengues que os elétricos ainda enfrentam.

No vídeo dessa semana preparei uma lista com pelo menos quatro dessas opções. Confira acima e dê sua opinião nos comentários.

