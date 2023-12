Ucrânia registra novo ataque russo com 35 drones

A Ucrânia enfrentou um novo ataque noturno russo com 35 drones Sahed de fabricação iraniana, dos quais 34 foram derrubados, anunciaram as autoridades do país nesta quinta-feira.

Os ataques foram executados "em ondas" durante a noite a partir de Chauda (na Crimeia ocupada), Primorsko-Akhtarsk (no Mar de Azov) e Kursk, uma cidade russa próxima da fronteira norte da Ucrânia, informou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

No total, 34 drones foram derrubados, acrescentou a Força Aérea, que não relatou vítimas ou danos.

A Rússia efetua ataques praticamente diários com drones, o que levou a Ucrânia a reforçar seu sistema de defesa aérea com armas fornecidas pelos aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos.

Kiev acusa o Kremlin de buscar aterrorizar os civis e destruir suas instalações de energia em pleno inverno (hemisfério norte) para deixar sua população no frio e no escuro.

As autoridades ucranianas pediram aos aliados ocidentais mais sistemas de defesa aérea após a intensificação dos ataques noturnos russos.

Porém, líderes republicanos e democratas do Senado dos Estados Unidos anunciaram esta semana que uma nova ajuda para a Ucrânia não será aprovada este ano.

bur-phs/roc/mas/es/fp

© Agence France-Presse