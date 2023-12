Ser saudável é sua meta de ano novo? Estes itens vão te dar uma ajudinha

Mais um novo ano está chegando e com ele vem as metas para o início de um novo ciclo. Começar 2024 com hábitos mais saudáveis, como praticar mais atividades físicas, está na lista de muitos brasileiros. É o seu caso?

Para te ajudar nessa missão, o Guia de Compras UOL separou uma lista com diversos itens que podem te ajudar a tirar esse desejo do papel e colocá-lo em prática já no dia 1º de janeiro. E o melhor: você pode usar todos eles no conforto da sua casa.

Equipamentos para ter em casa

Tapete de acetato com 1,70 m de comprimento e 60 cm de largura;

Indicado para ioga, pilates e exercícios de solo;

Vem com alças que facilita o transporte;

Não ocupa espaço em casa;

Feito em EVA e pode ser lavado.

Kit com cinco faixas elásticas (mini band);

Indicado para exercícios e alongamentos de pernas e braços;

Seu uso ajuda a fortalecer a articulação, tonificar os músculos e alongar todo o corpo;

Contribui na melhoria das condições cardiorrespiratórias, do condicionamento físico e aumenta a disposição para as atividades do dia a dia;

As faixas têm elasticidades diferentes conforme a cor e possibilitam a execução de exercícios variados;

Leves e portáteis, elas podem ser usadas em casa ou levadas para qualquer lugar.

Ideal para a prática de pilates, ioga, alongamento e fortalecimento muscular;

Suporta até 150 kg e tem 55 cm de diâmetro;

Acompanha uma bomba para o enchimento da bola;

De fácil manutenção, pode ser higienizado com pano úmido e sabão neutro;

Disponível nas cores azul, cinza e vermelha. Preços podem variar.

Vem com a escada, chapéu chinês e minicones;

Indicado para treino funcional e de agilidade;

Ajuda a aumentar a resistência, a coordenação motora, tonifica e fortalece os músculos e propicia alto gasto calórico;

O kit é leve e fácil de transportar;

Há kits com peças coloridas ou só de uma cor. Preços podem variar.

Para exercícios de fortalecimento abdominal;

Ajuda na consciência corporal, já que desenvolve coordenação, resistência, flexibilidade, equilíbrio, força e velocidade;

A roda e as manetes são de plástico de alta resistência, o eixo é em alumínio;

Possui 24 cm de diâmetro, sendo fácil de levar para qualquer lugar.

Inclui um colchonete, um par de caneleiras de 1 kg e um par de halteres de 1 kg;

Indicado para exercícios de fortalecimento muscular;

Por serem pesos leves, é indicado para iniciantes;

Com o kit é possível trabalhar braços, pernas e abdômen;

Leves e portáteis, elas podem ser usadas em casa ou levadas para qualquer lugar;

Produtos fáceis de higienizar.

Compacta e fácil de guardar;

Indicada para uso doméstico;

Regulagem de esforço por fita sintética;

Capacidade para pessoa com até 100 kg;

Ajuda no condicionamento físico e a queimar calorias.

Com ele é possível fazer exercícios para fortalecimento muscular do corpo todo;

Ajuda a ganhar mais flexibilidade e resistência;

Pode ser usado tanto para a prática de exercícios exclusivos com este instrumento como para incrementar a sequência de atividades de treinamento funcional;

Não ocupa muito espaço na hora de guardar.

Ideal para a prática de exercícios cardiorrespiratórios;

O uso da cama elástica contribui para a melhora do fluxo do sistema linfático - que elimina as impurezas do corpo -, fortalece as pernas e glúteos e melhora a postura;

Possui aro de reforço e pés soldados, proporciona uma maior estabilidade e segurança;

O diâmetro total da estrutura é de 97 cm e o da lona é de 75 cm;

Capacidade de até 150 kg.

Roupas fitness

Leve, fresca e bem confortável;

Parte de trás é mais comprida e cobre o bumbum;

Indicada para a prática de atividades físicas;

Não desbota e nem desfia;

Pode ser lavada na máquina;

Disponível em vários tamanhos e diferentes cores. Preços podem variar.

Indicado para a prática de pilates e ioga;

Feita em algodão e com proteção antiderrapante na sola;

Possui elástico que se prende na parte superior do pé, dando mais segurança durante o exercício;

Disponível em diferentes tamanhos e cores. Preços podem variar.

Possui bolso lateral;

Tecnologia sem costura;

Se ajusta ao corpo;

Evita assaduras entre as coxas;

Ideal para práticas esportivas em geral e academia;

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG. Preços podem variar.

Confortável e se ajusta no corpo;

Indicado para todos os tipos de exercícios físicos;

Dá mais sustentação aos seios durante à prática esportiva;

Não é necessário passar e não cria bolinhas;

Não desbota e não desfia.

Disponível em vários tamanhos e diferentes cores. Preços podem variar.

Suplementos e pré-treino

Proporciona mais energia para o dia a dia e para o treino;

Ajuda na concentração e foco;

Não contém glúten;

Apenas 51 calorias por porção.

Bebida com alto teor de proteína (possui proteínas de alto valor biológico + whey + caseína);

Fonte de cálcio;

Zero lactose e zero adição de açúcares;

Baixo teor de gordura;

Pode ser consumido como lanche da manhã ou da tarde.

Composto de proteína extraída do soro do leite, principalmente pelas proteínas alfa-globulina e beta-globulina;

Ajuda na recuperação e construção dos músculos;

Contribui para o ganho de força;

Sem glúten.

O suplemento é recomendado para o aumento da força, da potência e da massa muscular;

A recomendação é que ela seja diluída em água ou bebida de preferência (suco, leite, vitamina etc.);

Não contém glúten;

Antes de consumir o produto, consulte um nutricionista.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).