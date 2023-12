Minério de ferro sobe em Dalian com estoques baixos e demanda chinesa de fim de ano

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian registraram seu melhor dia em duas semanas nesta quinta-feira, apoiados por estoques apertados e expectativas de demanda chinesa robusta, apesar de um panorama incerto.

O contrato de minério de ferro para maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 3,5%, para 948,5 iuanes (132,77 dólares) por tonelada no fechamento.

Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro subiu 2,3%, para 133,91 dólares a tonelada, interrompendo uma sequência de três dias de perdas.

Na quarta-feira, a bolsa de Dalian, apoiada pelo Estado chinês, estabeleceu um limite para os volumes diários de negociação de futuros de minério de ferro em não mais do que 500 lotes em contratos para entrega de janeiro a maio de 2024.

A recuperação dos preços do minério de ferro ocorre em meio à menor produção de várias usinas siderúrgicas.

"As usinas domésticas continuam a reduzir a produção em meio à queda das margens de lucro, ao aumento dos custos das matérias-primas e às perspectivas incertas da demanda", disseram os analistas do ING em um relatório.

A demanda por aço na Índia, o segundo maior produtor de aço bruto do mundo, provavelmente diminuirá no próximo ano fiscal, que começa em março, já que a enorme eleição geral atrasará os projetos do governo e os gastos com infraestrutura, disseram analistas e executivos do setor.

Na China, entretanto, os analistas preveem um aumento temporário na demanda, já que as usinas procuram repor as matérias-primas, garantindo uma produção sustentada durante o feriado do Ano Novo Lunar, em fevereiro.

Além disso, o sentimento do mercado foi impulsionado pela notícia de que a incorporadora imobiliária chinesa Longfor Group pagou antecipadamente um empréstimo a um credor na quarta-feira, de acordo com um relatório.

(Reportagem de Ashley Fang)