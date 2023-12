Você não vai querer parar: 10 best-sellers com até 53% OFF para ler em 2024

Ampliar o tempo de leitura pode ser uma meta importante dentro das listas de resoluções para 2024. Além de melhorar o vocabulário e estimular a criatividade, o hábito auxilia na prevenção de doenças degenerativas e na preservação da saúde mental.

Para ajudar quem está em busca de sugestões de obras para ler durante o ano, essa publicação é para você. O Guia de Compras UOL separou 10 dicas de livros que são sucesso em vendas.

Gênero literário: romance.

Best-seller já vendeu mais de 1 milhão de cópias no mundo.

A vida da azarada Olive dá uma guinada quando ela passa a lua de mel da irmã no Havaí.

Leitura ideal para quem gosta de histórias de romance.

Gênero literário: autoajuda.

Ideal para quem quer ter hábitos diferentes.

Histórias de pessoas mudando suas vidas.

Entre as dicas do autor do livro está: cuidar da saúde e ser produtivo.

Gênero literário: romance.

Best-seller para quem quer repensar a vida.

A obra esteve entre as principais indicações de leitura de 2023.

Ao morrer aos 35 anos, Nora Seed precisa decidir para qual vida ela deseja voltar a viver.

Gênero literário: romance.

Com um pouco de drama, comédia e romance, a leitura é cheia de reviravoltas.

A estrela de Hollywood Evelyn Hugo decide contar a própria história - e de como se casou sete vezes. Monique Grant, jornalista iniciante, é a entrevistadora escolhida para a missão.

Gênero literário: ficção.

Indicado para quem gosta de sair da zona de conforto.

O romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica.

Escrito por uma autora brasileira.

Gênero literário: autoajuda.

Leitura para refletir sobre a saúde mental.

Fala sobre a importância de se abrir com outra pessoa.

Sucesso em redes sociais como o TikTok.

Gênero literário: autoajuda.

Tem mais de dois milhões de exemplares vendidos no mundo.

Indicado para quem quer começar o ano resolvendo problemas financeiros.

O autor do livro dá soluções práticas para você evitar perder dinheiro.

Gênero literário: autoajuda.

Indicado para as pessoas que desejam ser mais produtivas.

O livro mostra como encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

No 23º lugar dos 100 livros mais vendidos da Amazon.

Gênero literário: autoajuda.

Livro com dicas para viver uma vida menos complicada.

O psicólogo dá dicas a partir de exemplos vívidos de sua prática clínica e vida pessoal.

Você vai repensar sua forma de viver.

Gênero literário: romance/drama.

Leitura viciante do começo ao fim.

Lily se apaixona por alguém que parece perfeito, mas se surpreende com o rumo da sua história de amor.

Sucesso no TikTok.

