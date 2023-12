IPVA 2024 SP: carro com imposto mais alto é raríssimo e custa R$ 14 milhões

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo divulgou hoje a tabela com os valores venais de veículos e o calendário de pagamento e descontos do IPVA 2024, com a primeira queda nos preços após dois anos consecutivos de aumentos.

Além disso, o órgão do governo paulista informou os IPVAs mais caros de veículos registrados no estado no ano que vem.

O órgão do governo paulista também informou o valor mais alto do imposto a ser cobrado no Estado no ano que vem.

O título mais uma vez ficou com o Porsche 918 Spyder, ano 2015, que tem apenas três unidades licenciadas em São Paulo. De acordo com a secretaria, cada uma delas tem valor avaliado em R$ 14.074.612 - valor equivalente a mais de um imóvel de alto padrão.

O total de IPVA do superesportivo também é impressionante: o proprietário terá de arcar com R$ 562.984,48 relativos ao imposto.

Rolls-Royce lidera entre SUVs com IPVA mais caro

Imagem: Divulgação

Por sua vez, o maior valor de IPVA para camionetas e utilitários, como os SUVs, é do modelo de luxo Rolls-Royce Cullinan, com fabricação em 2022.

Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, o utilitário esportivo da marca inglesa tem valor venal de R$ 6.026.577.

Seus proprietários terão de desembolsar nada menos do que R$ 241.063,08 para deixar em dia o IPVA de seu Cullinan no próximo ano.

Moto com IPVA 2024 mais alto em SP

Imagem: Divulgação

Por sua vez, a motocicleta que vai recolher o maior IPVA em São Paulo em 2024 é do modelo Panigale V4 SP 2021, com apenas um exemplar registrado e emplacado no estado.

O modelo esportivo, que traz várias tecnologias da Moto GP, custa astronômicos R$ 432.749.

Somente de IPVA, seu dono terá de pagar R$ 8.654,98 no próximo ano.

