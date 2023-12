Hospitais no Líbano se preparam diante da ameaça de guerra com Israel

O Exército israelense enfrenta o Hezbollah na divisa com o Líbano desde o dia 8 de outubro e ameaça transformar "Beirute em Gaza" caso o grupo, aliado do Hamas, não se retire da fronteira. Os hospitais do país já começam a se preparar para um conflito com Israel.

Laure Stephan, correspondente da RFI em Beirute

Na sala de emergência do hospital particular Hammoud, em Saida, no sul do Líbano, os enfermeiros verificam os estoques farmacêuticos. A medida, de rotina, foi reforçada diante do risco de expansão do conflito em Gaza para o país e a necessidade de implantar práticas de medicina de guerra.

"Estamos preparando nossos estoques para seis meses, preparando todos os nossos médicos, nossa equipe e nossas salas de cirurgia. A equipe foi treinada para lidar com o fluxo de vítimas, fazer a triagem e tratar pacientes feridos, para estar pronta, a qualquer momento, se tivermos que lidar com essa situação", explica o chefe do setor de emergência, Samer Saadé.

A unidade de emergência, que funciona nos arredores de Beirute, foi ativada em outubro no ano passado. "Estamos com medo, ficamos lembrando de 2006. Porque em 2006, durante a guerra, Israel bombardeou as pontes, o que isolou as áreas. Caso isso aconteça, temos que ter cuidado e tornar nossos hospitais seguros, sob todos os pontos de vista", explica Wahida Ghalayni, enfermeira e coordenadora.

Para isso, é preciso gerenciar a autonomia dos estoques de água ou óleo que abastecem os geradores elétricos. As organizações humanitárias fornecem apoio com treinamento e equipamentos, já que o colapso econômico enfraqueceu o setor de saúde libanês. Enfrentar uma nova guerra seria um baque para o país.

"Nossos hospitais, ao longo dos últimos anos, mostraram uma certa resiliência, apesar de tudo. A guerra seria um problema a mais. Em uma situação como essa, a intervenção de parceiros seria mais do que necessária. Seria indispensável, já que os recursos seriam, sem dúvida, usados massivamente e teriam que ser substituídos", explica Laetitia Nemouche, coordenadora de saúde do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no Líbano.

Tensão palpável

Apesar da aparente normalidade, o clima de tensão no estabelecimento é palpável e esconde o medo de um novo conflito com Israel. "Estamos começando a sentir que a situação está se tornando mais perigosa, não sabemos o que vai acontecer. Vemos muitos pacientes em pânico, vemos como eles se preparam para a possibilidade de uma guerra ou de uma situação crítica", diz Samer Sadé.

Apesar da deterioração econômica, Wahida Ghalayni, membro da unidade de crise, está convencida de que enfermeiros e médicos não vão desertar o estabelecimento em caso de guerra, e já se prontificaram a ajudar. O desenrolar dos acontecimentos, entretanto, continua sendo imprevisível.