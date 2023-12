Colunista do UOL

Conheço muitas pessoas que tem receio de ter um carro que já tenha saído de linha. Entendo que, em alguns casos, realmente é uma cilada. Mas em muitos outros pode ser um excelente negócio. Veículos nesta situação geralmente têm preços ainda mais baixos no mercado de usados, algo atrativo para quem valoriza o dinheiro que tem no bolso.

Todo fim de ano relembramos os modelos que saíram de linha. Poderia especular o que pode acontecer no futuro com esses modelos, mas na coluna dessa semana decidi analisar o que de fato aconteceu com os que saíram de linha há exatos 5 anos.

No ano de 2018, Hyundai Tucson, Renault Fluence, Mitsubishi Pajero Dakar, Chery Cieler e seis modelos da JAC (J2, J3, J5, J6, T6 e T8) saíram de linha. Será que ainda valem a pena?

Hyundai Tucson 2018

Hyundai Tucson

O Tucson chegou em um momento em que SUV nem era moda. Mas não restam dúvidas de que foi um dos responsáveis para expansão da categoria no nosso país. De porte médio, com boa altura em relação ao solo e posição de dirigir mais alta, passou a ser uma opção familiar muito desejada.

Curiosamente, mudou pouco ou quase nada ao longo da sua vida. Apenas detalhes como desenho das rodas e grade foram aplicados em mais de 10 anos de vida.

Mesmo assim, "morreu" com dignidade. Já não vendia bem no fim da vida, mas sua fama de valentia e baixa manutenção, garantiram seu espaço no mercado de usados, onde ainda é bem desejado.

O ponto baixo é o consumo de combustível, nada amigável para quem roda bastante. Tirando isso, ainda vale muita a pena considerar um Tucson usado, e os últimos são os mais procurados devido à maior probabilidade de estarem com baixa quilometragem.

Sua mecânica, motor 2.0 flex com câmbio automático de quatro marchas, é como um bom arroz com feijão, que é competente mas não empolga

Renault Fluence 2018

Renault Fluence

Bonito e sempre bem equipado, o Fluence é o queridinho de quem busca um sedã médio barato. Quem compara o preço dele com os consagrados Civic e Corolla do mesmo se assusta com a diferença. Ainda mais quando se atenta aos equipamentos de conforto e segurança que o modelo francês oferecia. Mas nem tudo são flores.

Ruim de venda quando novo, a Renault conseguia emplacar mais para as locadoras. Nos últimos anos, quase todos Fluences novos iam para elas, o que torna difícil a missão de conseguir um usado que tenha sido somente de particulares. Para quem considera isso relevante, melhor nem perder tempo procurando um Fluence usado.

Equipado com motor 2.0 com câmbio CVT, o mesmo conjunto do seu "primo" Nissan Sentra, tem fama de ser robusto. Acho que é um carro que ainda vale a pena, mas é bom que o interessado não se apegue apenas ao baixo preço na compra e tenha ciência que seu custo de manutenção é igual a de qualquer outro sedã médio.

Mitsubishi Pajero Dakar

Mitsubishi Pajero Dakar

Esse é um caso que nunca será mal negócio. Qualquer Mitsubishi que tenha Pajero no nome, seja ele um TR4, Sport, Dakar, Full e tantos outros, tem lugar garantido no mercado de usados. Basta ver que, independentemente do ano, sempre tem compradores para esses robustos jipes da marca japonesa.

O Dakar é dos mais procurados para quem tem família grande, já que oferece dois banquinhos extras no porta malas. Sua concepção de carroceria separada do chassi garante robustez no fora de estrada.

O mais complicado é conseguir um em bom estado de conservação. Geralmente são carros bem rodados, principalmente quando equipados com motor diesel, e por aguentarem desaforos, nem sempre são "mimados" por seus donos. Ou seja, para quem é chato com carro, vai ter dificuldade para conseguir um que agrade.

Chery Celer

Chery Celer

Aqui começa a complicar. Se hoje a Chery tem boa imagem no mercado, não foi graças a modelos como o Celer. O carro pode até ser bom, mas vendeu muito pouco e é figurinha rara nas nossas ruas.

Nem todos sabem, mas o Celer pode até ter saído de linha em 2018, só que sua carroceria e mecânica ainda continuaram vivas no Tiggo. Quem nunca percebeu isso pode observar o recorte das janelas laterais, idênticas em ambos.

Esse detalhe é um indício que o Celer poderia ter vida fácil no mercado de usados, por compartilhar o projeto com um modelo que continuou em linha até recentemente. Mas é muito pouco para considerar a compra dele. Na minha opinião, só vale se for bem barato, e mesmo assim, é bom ter ciência da dificuldade que vai ter na revenda.

JACs

O ano de 2018 foi derradeiro para o pequeno J2, os compactos J3 hatch e sedã, o médio J5, a minivan J6, o SUV T6 e a van T8. Todos eles tinham como vantagem o pacote recheado de equipamentos de conforto e segurança, mas não vingaram no nosso mercado. Exceção ao J3, que vendeu bem no começo, e só.

Não eram carros ruins, mas a sensação de baixa qualidade era nítida ao e entram em qualquer um deles. Não vale a pena considerar um desses usados, pelo menos na minha opinião. Até conheço quem tenha e se diz feliz com o carro. Mesmo assim, prefiro não recomendar a compra.