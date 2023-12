Fávaro e Renan Filho são renomeados ministros do governo federal

Brasília, 21 - O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 21, publica a renomeação de Carlos Fávaro para o cargo de ministro da Agricultura e Pecuária e de Renan Filho para ministro dos Transportes. As nomeações têm data da quarta-feira, quando eles participaram de reunião ministerial liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os dois têm mandato de senador e haviam pedido exoneração na semana passada para voltar ao Senado e reforçar o placar em favor de Flávio Dino, indicado para vaga no Supremo Tribunal Federal, e de Paulo Gonet, indicado e já nomeado para a chefia da Procuradoria-Geral da República. Dino também foi aprovado e só deve ser nomeado para o novo posto em janeiro.

Além de Fávaro e Renan, os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Camilo Santana (Educação) também se licenciaram do cargo no Executivo para participar da votação no Senado, que ocorreu no último dia 13.

Dias e Santana, no entanto, retornaram aos respectivos ministérios no dia seguinte à votação.