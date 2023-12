Eve, da Embraer, recebe financiamento ESG do BNDES com garantia do Bradesco

21/12/2023 08h48 SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de aeronaves elétricas Eve obteve um financiamento ESG de longo prazo de até 490 milhões reais fornecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com garantia do Bradesco, informou a empresa nesta quinta-feira. A Eve, que é controlada pela Embraer, disse em um comunicado que o dinheiro da linha de crédito será destinado exclusivamente ao desenvolvimento do eVTOL, conhecido também como “carro voador”. Até o momento, foram emitidos créditos no valor total de 127 milhões de reais, e novas fianças serão emitidas gradativamente pelo Bradesco, conforme desembolso do BNDES à Eve, disse o comunicado. A Embraer tem uma carteira de pedidos firmes de 2.850 eVTOLs e prevê que a aeronave estará disponível no mercado a partir de 2026. (Por Gabriel Araujo) As mais lidas agora Com coração na mão, Ramiro ignora Kelvin e comete ato terrível contra Aline SUCO PARA BAIXAR GLICEMIA RÁPIDO: veja receita para sugar açúcar do sangue Vitamina seca barriga muito rápido: veja receita que desincha e reduz peso