Egito tenta mediar cessar-fogo em Gaza enquanto Hamas e Israel fazem exigências

Por Nidal al-Mughrabi e Bassam Masoud e Dan Williams

CAIRO/GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - Os Estados Unidos disseram que negociações "muito sérias" estavam sendo realizadas para um novo cessar-fogo em Gaza e para a libertação de mais reféns israelenses, mas as perspectivas de um acordo permaneciam incertas, pois o Hamas insistia que não discutiria nada menos do que o fim completo da ofensiva de Israel no enclave palestino.

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, visitou o Egito na quarta-feira, pela primeira vez em mais de um mês, para conversar com autoridades egípcias que estão tentando mediar outra trégua.

Uma fonte informada sobre as negociações disse que os enviados estavam discutindo intensamente quais dos reféns ainda mantidos por militantes islâmicos palestinos em Gaza poderiam ser libertados em uma nova trégua e quais prisioneiros palestinos Israel poderia libertar em troca.

A Jihad Islâmica, um grupo militante palestino menor que também mantém reféns em Gaza, disse que seu líder também visitaria o Egito nos próximos dias para discutir um possível fim do conflito.

"Essas são discussões e negociações muito sérias, e esperamos que elas levem a algum lugar", disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, a repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um na quarta-feira.

Mas Taher Al-Nono, assessor de imprensa de Haniyeh, disse à Reuters que o Hamas não está disposto a discutir a libertação de mais reféns israelenses até que Israel encerre sua campanha militar em Gaza e aumente o volume de ajuda humanitária aos civis palestinos.

"A questão dos prisioneiros pode ser negociada depois que essas duas questões forem alcançadas. Não podemos falar sobre negociações enquanto Israel continuar com sua agressão. A discussão de qualquer proposta relacionada aos prisioneiros deve ocorrer após a cessação da agressão", disse Nono em uma entrevista no Cairo.

O Hamas rejeita qualquer outra pausa temporária na campanha militar de Israel e diz que só discutirá um cessar-fogo permanente. "Conversamos com nossos irmãos no Egito, explicando nossa posição em relação a essa agressão e a necessidade urgente de interrompê-la como prioridade máxima", disse Nono.

Israel insistiu que todas as mulheres e homens doentes restantes entre os reféns sejam libertados, disse a fonte informada sobre as negociações, que não quis ser identificada. Os palestinos condenados por crimes graves podem estar na lista de prisioneiros a serem libertados por Israel.

BIDEN DIZ QUE ESTÁ "PRESSIONANDO" POR ACORDO

Com mais de 10 semanas de duração, Israel lançou sua campanha na Faixa de Gaza com o objetivo de aniquilar o Hamas depois que seus combatentes invadiram Israel em 7 de outubro. Eles fizeram cerca de 240 reféns e mataram 1.200 pessoas, de acordo com Israel.

Desde então, Israel empreendeu um grande ataque terrestre e aéreo contra o enclave à beira-mar. Cerca de 20.000 mortes foram confirmadas pelo Ministério da Saúde de Gaza, e acredita-se que muitos outros milhares de corpos estejam presos sob os escombros.

Grupos de ajuda internacional afirmam que os 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram levados à beira da catástrofe pela destruição em massa que expulsou 90% deles de suas casas e deixou muitos desnutridos e com grave falta de água potável e cuidados médicos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na quarta-feira que não esperava que um segundo acordo entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns fosse fechado em breve, embora tenha acrescentado em comentários aos repórteres: "Estamos pressionando".

A visita de Haniyeh ao Egito foi uma rara intervenção pessoal na diplomacia, algo que ele fez no passado somente quando o progresso parecia provável. Ele viajou pela última vez ao Egito no início de novembro, antes do anúncio do único cessar-fogo na guerra de Gaza até o momento, uma pausa de uma semana que resultou na libertação de cerca de 110 reféns pelo Hamas.

Israel não comentou publicamente sobre as negociações no Egito. Mas descartou a possibilidade de um cessar-fogo permanente e disse que só concordará com pausas humanitárias limitadas até que o Hamas seja derrotado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, repetiu na quarta-feira que a guerra só terminaria quando o Hamas fosse erradicado, todos os reféns fossem libertados e Gaza não representasse mais uma ameaça a Israel.

"Quem quer que pense que vamos parar está desligado da realidade... Todos os terroristas do Hamas, do primeiro ao último, são homens mortos andando", disse ele em uma declaração na quarta-feira.

Os Estados Unidos, o aliado mais próximo de Israel, intensificaram os apelos na semana passada para que o país reduza sua guerra total para uma campanha focada contra os líderes do Hamas e acabe com o que Biden chamou de "bombardeio indiscriminado", que causa enormes baixas civis.

Em um sério desdobramento da guerra, as forças Houthi do Iêmen têm disparado mísseis e drones contra navios comerciais no Mar Vermelho para enfatizar o apoio das milícias árabes apoiadas pelo Irã aos palestinos contra Israel, e os EUA criaram nesta semana uma força multinacional para impedir os ataques.

Na quarta-feira, o líder dos houthis alertou que atacaria navios de guerra norte-americanos se suas forças fossem alvo de Washington.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve votar na quinta-feira uma proposta para aumentar a ajuda à Faixa de Gaza após um atraso a pedido dos EUA, segundo diplomatas.

A ajuda para Gaza aumentou gradualmente nos últimos dias após a abertura de uma segunda passagem para o enclave. Na quarta-feira, Chipre e Israel disseram que estavam explorando a abertura de uma rota marítima para levar mais ajuda, embora nenhum acordo final tenha sido alcançado.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, no Cairo; Bassam Masoud, em Gaza; Dan Williams, em Jerusalém, e Steve Holland, a bordo do Força Aérea Um)