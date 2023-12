Dólar à vista inicia sessão em baixa de olho no Relatório de Inflação e no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista abriu a quinta-feira em baixa no Brasil, após os ganhos consistentes da véspera, com investidores ponderando as novas projeções econômicas do Banco Central divulgadas mais cedo, no Relatório de Inflação, e o cenário externo, onde o viés predominante para a moeda norte-americana também é negativo.

Às 9:13 (de Brasília), o dólar à vista recuava 0,36%, a 4,8941 reais na venda.

Na B3, às 9:13 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,42%, a 4,8950 reais.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9118 reais na venda, em alta de 0,96%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de fevereiro de 2024.

(Por Fabrício de Castro)