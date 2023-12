Deputado do PT que bateu em colega ironiza choro: 'Não aguenta porrada'

O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) debochou do também deputado Messias Donato (Republicanos-ES), após o parlamentar capixaba chorar na tribuna da Câmara por levar um tapa no rosto do petista nesta quarta-feira (20).

O que aconteceu

No Instagram, Quaquá postou vídeo de Donato chorando e chamou o colega de "fascista chorão". "Adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada", afirmou.

Quaquá agrediu Donato com um tapa no rosto durante a promulgação da reforma tributária no Congresso. O vice-presidente do PT alegou que a confusão começou após a oposição vaiar o presidente Lula (PT) e também dele ter sido, supostamente, empurrado e impedido de gravar. No meio da confusão, ele chamou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de "viadinho".

Messias Donato se disse "humilhado". O parlamentar afirmou ter visto uma entrevista do petista afirmando que "bateria de novo" nele se pudesse. Aos prantos, o deputado disse: "Essa Casa não serve para isso, não é um ringue. A briga é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa se eu defendo a vida, a família, os valores cristãos. Eu não tenho culpa". Na sequência, ele foi aplaudido pelos colegas.

O parlamentar agredido cobra respostas e diz ter medo. No pronunciamento, o deputado destacou que a resposta do caso deve ser para todos os brasileiros e comentou estar abalado de forma física e psicológica. Então, os colegas ecoaram gritos pela cassação do petista. "O comportamento desse indivíduo, que eu não posso chamar de parlamentar, não pode ser copiado nesse Congresso, nessa Câmara, nem ser levado para as ruas do nosso Brasil", acrescentou Messias.