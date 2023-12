CMO adia para 12h30 reunião de líderes que antecede votação do Orçamento

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) adiou para às 12h30 dessa quinta-feira, 21, a reunião de líderes que antecede a votação do relatório do Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA), elaborado pelo deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP). A expectativa é de que o texto seja votado ainda nesta quinta em plenário.

Como mostrou na quarta-feira, 20, o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), uma disputa entre os partidos no Congresso levou ao adiamento da votação da LOA na quarta.

O PSD bloqueou a votação ao verificar, no relatório Motta, que as comissões de Agricultura da Câmara e Senado receberam apenas R$ 100 milhões em emendas parlamentares para investimentos no setor.

O ministério da Agricultura é controlado pela sigla, com Carlos Fávaro.

Além disso, o impasse entre governo e Congresso sobre os valores que serão destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e às emendas de comissão também atrasou o avanço da votação.

Motta afirmou na quarta-feira que o governo vai apresentar uma nova proposta para recompor o corte no PAC e encontrar uma outra alternativa para turbinar os recursos destinados às emendas de comissão - que podem ficar em R$ 13,7 bilhões, e não os R$ 16,6 bilhões incluídos por ele inicialmente no parecer.