China manterá liquidez ampla e crescimento do crédito razoável, diz BC

PEQUIM (Reuters) - A China manterá a liquidez ampla e o crescimento do crédito razoável, de acordo com um comunicado do Banco do Povo da China nesta quinta-feira, citando comentários do presidente do banco central, Pan Gongsheng.

Pan fez as declarações na segunda-feira, em um simpósio de especialistas sobre a situação econômica e financeira, segundo o comunicado.

(Por redação de Pequim)