'Diminui o frizz': esta escova alisa bem os fios e está por menos de R$ 110

Se a vida anda corrida e você gosta dos seus cabelos lisos, ter em casa uma escova alisadora pode ajudar a otimizar seu tempo. E um dos modelos que tem crescido em popularidade e está com bom custo-benefício é a Golden Rose Bivolt, da marca Mondial.

O aparelho está com 14% de desconto, saindo por menos de R$ 110. Além de alisar, a escova diminuiu o frizz, segundo a jornalista Rafaela Polo, em seu review. Confira a seguir como ela funciona e a opinião de mais pessoas que testaram.

O que a escova tem de bom?

Prática de usar, basta pentear os cabelos como você faria com qualquer escova normal;

Chega a uma temperatura de 230º, exibida em um display;

Base cerâmica com íons negativos, que fecham as cutículas dos fios, reduzindo o frizz;

Cabo que gira 360º, dando mais autonomia ao movimento;

Pontas revertidas com borracha que massageiam o couro cabeludo.

O que gostamos: o modelo é fácil de usar, esquenta bem e tem tamanho que cabe na bolsa (Leia a análise completa aqui).

Quem pode gostar: pessoas que buscam cabelos lisos com aspecto natural.

"As pontinhas são revestidas com uma borracha, então fazem uma massagem quentinha no couro cabeludo", destacou Rafaela Polo.

"Mas se você busca um resultado de fios extremamente lisos, ela não é indicada. O modelo diminuiu o frizz e colocou o cabelo que pode estar amassado no lugar, mas não é efeito chapinha", acrescentou.

O que mais diz quem comprou

Na Amazon, a escova alisadora Golden Rose tem nota média de 4,2, de um máximo de 5, entre as mais de 779 avaliações. Confira alguns comentários sobre ela:

A escova esquenta bem rápido, alisa bastante e é bem fácil de usar. O cabelo fica pronto rapidinho, ainda vem com a capinha térmica pra você guardar ela direitinho. Ela NÃO seca, inclusive a recomendação do fabricante é usar em cabelo seco.

Damarys de Araújo Oliveira

Ele não seca, é pra usar no cabelo já lavado e seco. Meu cabelo já é liso, e a escova ajuda a alinhar e tirar o frizz. No meu caso funcionou muito bem. Veio bem embalado, vem com uma capinha pra guardar pra viagem, e tem um manual bem explicativo. Gostei bastante

Amanda

Ela esquenta super rápido. Achei fantástica, a melhor que já comprei, ela realmente tira o frizz do cabelo. E o cabelo fica com aspecto natural

Murilo Frizanco

Principais reclamações

A principal ressalva feita nas avaliações é que a escova alisadora deve ser usada nos fios já secos. Alguns consumidores também afirmam que ela funciona apenas para ajeitar cabelos que já são lisos.

Não serve para quem não tiver o cabelo naturalmente liso.

Michelle Kindle

Me decepcionei com o produto e doei para outra pessoa. Os fios do cabelo escapam pelas cerdas da escova. Péssima compra.

Cintia Almeida

Não alisa direito, difícil de regular a temperatura, não serviu ao propósito.

Núbia

