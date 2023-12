BC turco sobe juros mais uma vez, a 42,5%, mas sinaliza intenção de encerrar ciclo de altas

O Banco Central da Turquia elevou nesta quinta-feira, 21, os juros básicos pela sétima reunião consecutiva, de 40% para 42,5%, mas sinalizou intenção de encerrar o ciclo de aumentos "o mais breve possível". Em comunicado, a instituição afirmou que a política está "significativamente perto" do nível necessário para estabelecer a perspectiva desinflacionária. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado.

Segundo a instituição, a inflação turca acelerou em novembro, embora siga em linha com as projeções, ao mesmo tempo em que o comportamento das expectativas inflacionárias exibem sinais de melhora.

O arrefecimento reflete o reequilíbrio da conta corrente externa e o avanço da demanda doméstica pela lira, de acordo com a nota.

O BC reforçou o compromisso em definir os próximos passos com base na evolução dos dados e de forma transparente, com objetivo de retornar a inflação à meta de 5% no médio prazo.

Também indicou que pretende continuar o processo de simplificação das políticas macroprudenciais.