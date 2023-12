Vai um ventinho aí? Base refrigerada promete proteger o laptop do calorão

Você já utilizou uma base refrigerada para notebook? Esse é um acessório que faz sucesso com pessoas que usam o computador portátil para tarefas de alta performance, como jogar games ou editar vídeos. Por ser muito exigido, ele pode ter um aquecimento fora do comum.

As bases refrigeradas, como o nome já indica, são usadas por baixo dos notebooks para ventilá-los e ajudá-los a baixar a temperatura de forma mais eficiente, evitando que o superaquecimento prejudique a performance do computador ou danifique suas peças. Entre os modelos de base refrigerada, um tem feito bastante sucesso: a NBC-50, da C3Tech.

Compatível com notebooks de até 15,6 polegadas;

Com iluminação e dois ventiladores;

Entrada USB;

Cinco níveis de altura para o notebook;

Silencioso.

O que diz quem comprou

Com mais de 15 mil avaliações na Amazon, a base refrigerada para notebook NBC-50 da C3Tech tem nota média de 4,7 (de máximo de 5). Entre os clientes que avaliaram o produto, 78% deram a nota máxima.

Excelente base para notebook e com um ótimo custo-benefício. Já comprei modelos mais caros e com mais coolers que não entregaram o que prometiam e estragaram rápido. Essa base, até o momento, me deixou bastante satisfeita com seu desempenho. [...] Ela não faz milagres, especialmente no calorão do Rio, mas ajuda muito. Dá para sentir o ventinho saindo dela. Nos dias mais frios até eu fico com frio quando coloco o notebook sobre ela no colo. [...]



Cris

Gostei muito! Resfria muito bem o meu notebook, é bonito, ergonômico e bem útil, bem melhor do que usar o notebook direto na mesa. Percebi que os coolers nativos do computador não estão precisando ser usados, este suporte já faz o trabalho. Ganhei um pouco de desempenho também. Meu notebook já tem uns 10 aninhos, tela de 14 polegadas e acho que pesa uns 2 kg. O ruído dos coolers é quase imperceptível, não me incomodou. Podem comprar sem medo!



Rafael Gonçalves

Deixou a altura do note muito boa, tem quatro opções de altura. Realmente resfria. O barulho é muito baixo, quase não percebo, só se estiver em total silêncio no local e, mesmo assim, não incomoda. Não sei se é do meu note essa questão, mas achei que puxa bastante bateria, para resfriar precisa ficar ligado. [...]



Meire Barbosa

A base em si é muito boa. As partes de regular altura poderiam ser mais resistentes, mas isso não afeta em nada. Os dois coolers funcionam muito bem, é claro que não dá para esperar um vento forte e tal, mas ajudaram bastante.



Matheus

Ela é leve, cabe na mochila se quiser transportar, não faz barulho. Estou usando há uma semana e não tive nenhum problema com o produto ainda, estou gostando bastante.



Pedro Lucax

Vale a pena?

Se você tem um notebook com o tamanho compatível com a base (o ideal é até 15,6 polegadas) e que precisa de ajuda com o resfriamento para rodar games pesados, é um investimento que vale a pena.

É claro que, se o aquecimento do seu notebook precisa de mais potência, talvez seja melhor procurar outra base. Mas esse produto deve atender a maior parte dos consumidores, cujas necessidades são menos específicas.

