S&P 500 e Dow pausam após rali impulsionado por apostas de cortes de juros; FedEx recua

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones operavam perto da estabilidade nesta quarta-feira, com os investidores dando uma pausa num rali que foi desencadeado por esperanças de uma mudança do Federal Reserve para uma política monetária mais branda, enquanto a FedEx recuava depois de divulgar uma perspectiva sombria.

Os três principais índices haviam avançado mais de 2% desde a reunião do Fed de 13 de dezembro, na qual as autoridades projetaram juros mais baixos até o final de 2024, com o Dow registrando novas máximas e o S&P 500 ao alcance de seus níveis de fechamento mais altos desde janeiro de 2022.

Desde então, as autoridades do banco central têm tentado manter a euforia dos investidores sob controle, sendo o mais recente o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que disse que progresso adicional no combate à inflação será o fator decisivo em qualquer decisão do banco central no próximo ano para reduzir os juros.

"Só pelo fato de termos tido uma sequência tão forte (de ganhos) no mercado geral, ele está dando uma pequena pausa", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Ainda assim, os operadores esperam que o Fed afrouxe as condições de crédito em mais de 125 pontos-base até setembro do próximo ano, com uma chance de 79% de que o primeiro corte de pelo menos 25 pontos-base possa ocorrer já em março de 2024, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Alguns analistas, entretanto, apontaram que as expectativas do mercado em relação aos cortes podem ser muito agressivas.

"Não acho que a economia esteja caindo a ponto de precisar de quatro ou cinco cortes nos juros... o mais provável é que ocorram dois cortes em 2024 e, depois disso, o Fed aguardará", disse Pavlik.

Enquanto isso, a FedEx recuava 10,1% depois que a empresa global de entregas cortou sua previsão de receita para o ano inteiro e divulgou um lucro trimestral que ficou muito aquém das projeções dos analistas.

Às 12:46 (de Brasília), o índice S&P 500 ganhava 0,10%, a 4.773,26 pontos, enquanto o Dow Jones subia 0,03%, a 37.568,33 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,40%, a 15.063,62 pontos.

(Por Shristi Achar A e Johann M Cherian em Bengaluru)