'Carro de luxo' que vai a 100 km/h no mar viraliza, mas como ele funciona?

Um vídeo em que um carro esportivo de luxo é visto deslizando sobre as águas da enseada Caixa D'Aço, conhecido ponto de encontro de lanchas em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, fez sucesso nas redes sociais.

O passeio inusitado do veículo foi gravado em vídeo pelo fotógrafo André Sousa. Com mais de 300 mil visualizações, as imagens mostram o carro, branco e com assentos personalizados, navegando ao lado de barcos e lanchas, no domingo (17).

Assemelhando-se a um Aston Martin, o carro, na realidade, é um barco "customizado", batizado de Vehigh, que chama a atenção por onde passa. Ele foi criado e construído pela SeaCar Company, no estaleiro da empresa em Santa Catarina.

O primeiro modelo ficou pronto no final de 2022 e foi lançado no Rioboatshow. Engana-se quem pensa que ele é apenas uma carcaça sobre a estrutura de uma lancha. O veículo é construído em compósito de fibra de vidro e grafeno e seu casco foi desenvolvido com o uso de software especializado e simulação virtual, tudo patenteado pela SeaCar.

A embarcação atinge uma velocidade máxima de 100 km/h (60 milhas por hora) na água e, para conduzi-la, é preciso ter licença de arrais amador.

Com um valor aproximado de R$ 380 mil, ele atrai compradores aficionados por barcos e carros esportivos, segundo a empresa, que foi inaugurada há cerca de quatro anos.

Já fabricamos várias embarcações. Atualmente, contamos com algumas revendas no Brasil, em Santa Catarina, São Paulo e Ilhabela, e temos uma revenda também na Austrália. A finalidade da companhia é fabricar embarcações diferenciadas.

Nilton Silva, CEO da SeaCar

Atributo pós-venda

O Vehigh flagrado em Porto Belo pertence ao empresário Claudinei Pessoa Nei, CEO da Pessoa Empreendimentos, que atua na área da construção civil. Ele pagou R$ 400 mil pela unidade, logo após acompanhar o test drive realizado em Itajaí, em maio.

O objetivo de Nei com a aquisição é oferecer um atributo pós-venda a clientes que adquirem imóveis com a empresa dele. E considera que a curiosidade das pessoas ao ver o carro é um excelente mote para atrair visibilidade à construtora, cuja logomarca está adesivada nas portas do "carro de luxo".