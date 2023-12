Terceirizados da Enel vandalizam casa de suspeito de agredir colegas; veja

Do UOL, em São Paulo

Funcionários terceirizados que prestam serviços para a Enel vandalizaram a casa de um suspeito de ter agredido dois colegas de trabalho deles no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Os funcionários, alguns com o rosto coberto, chutaram o portão da casa do suspeito. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os homens gritando que agrediram um pai de família, e ainda ameaçam: "Tá filmando aí, vai sobrar para você" e "quem tiver filmando vai ficar sem luz".

Eletricistas checavam picos de energia em uma casa quando foram agredidos. Os trabalhadores, de 54 e 25 anos, foram hostilizados e agredidos por um morador, de 43 anos, enquanto mexiam na caixa de energia nesta manhã, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Suspeito e uma das vítimas foram ouvidos e liberados. Foram pedidos exames periciais ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como lesão corporal.

Um dos trabalhadores precisou passar por atendimento médico. O funcionário está afastado por determinação médica, segundo a fornecedora de energia.

A Enel afirmou que cancelou o contrato com a empresa terceirizada. Inicialmente, a Enel alegou que havia determinado à prestadora de serviços o afastamento dos funcionários envolvidos no caso. Não foi informado se a empresa responsável pelos funcionários demitiu algum dos envolvidos na confusão.

O fornecimento de energia da rua está normal na rua em que ocorreu o caso.